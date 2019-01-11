В Челябинской области директор охранной конторы обижал сотрудников и запасался боеприпасами

Директор частного охранного предприятия обвиняется в невыплате заработной платы и незаконном хранении боеприпасов.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО ЧОО «Скорпион-Урал 2», обвиняемого в невыплаты заработной платы и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

«Следствием установлено, что в период 2014 – 2017 годов обвиняемым допущена невыплата заработной платы 26 работникам предприятия, которая составила более 999 тысяч рублей. При этом, у обвиняемого имелась возможность выплатить заработную плату работникам, так как в указанный период через расчетные счета предприятия проводились значительные суммы. Также, обвиняемый незаконно приобрел и хранил у себя пистолетные патроны калибром 9 миллиметров», – уточнили в силовом ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела директор ЧОПа выплатил 205 тысяч рублей долга по заработной плате. Ранее, в рамках исполнительных производств сотрудниками регионального управления ФСПП России для обеспечения полного погашения задолженности наложен арест на автомобили обвиняемого на сумму более 3 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.19

11 января ожидаются следующие события – Челябинск. / За забором: у челябинцев отжимают экологичное общественное пространство (ФОТО). / «Полный тупик»: Россия погрузилась в глубокий системный кризис. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»