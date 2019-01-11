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Пятница, 11 января 2019, 10:18 мск

Новости Челябинск

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Суд огласил приговор бывшему главному приставу Увельского района, прикарманившему деньги должников

Бывший руководитель отдела судебных приставов Увельского района осужден за хищение средств должников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Увельский районный суд признал бывшего начальника Увельского РОСП УФССП России по Челябинской области виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а также превышении должностных полномочий.

В суде установлено, что южноуралец в 2017 году получил от двух должников по исполнительным производствам свыше 340 тысяч рублей, которые не внес на расчетный счет Увельского РОСП, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

При этом не сообщил должникам о том, что исполнительные производства в отношении них окончены, тем самым введя в заблуждение о возможности производства исполнительных действий.

В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме.

«Указанные преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с УФССП России по Челябинской области, – рассказали в пресс-службе прокуратуры. – Судом виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года».

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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