В Златоусте гость заживо сжег пригласившего его выпить хозяина

Челябинский областной суд рассмотрит дело о зверском убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя региона, обвиняемого в причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, убийстве с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление, а также умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.

По версии следствия южноуралец в июне 2018 года в Златоусте познакомился с мужчиной. Тот пригласил его к себе домой, чтобы отметить знакомство.

Когда мужчины выпивали, между ними вспыхнула ссора, во время которой гость нанес хозяину многочисленные удары по голове, а под конец разбил о голову мужчины керамическую тарелку. Впрочем, как потом выяснилось, все это причинило лишь легкий вред здоровью южноуральца.

Но гость, испугавшись, что избитый мужчина заявит на него в полицию, решил заставить того замолчать навсегда. Для этого он поджег дом гостеприимного хозяина. «В момент поджога обвиняемый знал, что потерпевший жив и в связи с нанесенными телесными повреждениями, сильным алкогольным опьянением не может самостоятельно покинуть помещение, что повлекло его гибель», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.19

Суд огласил приговор бывшему главному приставу Увельского района, прикарманившему деньги должников. / «Просто некрасиво»: автор петиции о расселении дома в Магнитогорске ответил губернатору. / В Челябинской области директор охранной конторы обижал сотрудников и запасался боеприпасами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»