Работу «мусорного» полигона в Полетаево могут продлить на два года

Регоператор не видит необходимости в скорейшем переносе «основного» полигона для челябинского мусора из Полетаево в Чишму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сроки запуска нового полигона в Чишме могут перенести на год или два. Об этом заявил директор компании-регоператора «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) Алексей Бубнов.

«Раньше считалось, что Полетаево физически не справится с отходами, которые образуются в челябинском кластере, однако эти разговоры закончились в тот момент, когда объект прошёл госэкспертизу. Более того, сейчас там начали строить вторую карту, поэтому необходимость открытия полигона в Чишме именно в 2020 году теперь не такая острая. Это может быть 2021 или 2022 год», – отметил директор ЦКС.

При этом, по словам г-на Бубнова, особой разницы в том, куда возить челябинский мусор – в Полетаево или Чишму, – нет: расстояние между ними – всего 24 километра.

Следует отметить, что директор ЦКС не совсем точен: строительство второй чаши полигона в Полетаево не началось, а только планируется: завтра, 12 января, заканчивается срок подачи заявок на конкурс по выбору подрядной строительной организации.

К тому же, новость о продлении сроков работы полигона вряд ли обрадует жителей поселка Полетаево, не первый год выступающих против этого объекта. Причем долгое время министерство экологии Челябинской области успокаивало противников полигона именно короткими сроками его работы. Сначала чиновники заверяли, что челябинский мусор он будет принимать только 11 месяцев. Правда, было это еще до перенаправления потоков ТКО с Челябинской свалки на Полетаево.

Когда свалку закрыли, в том же министерстве экологии заверили, что отходы будут вывозить до 2020 года, когда в эксплуатацию запустят полигон в Чишме. При этом, чиновники уверяли, что 2020 год – это плановый срок окончания строительства. Правда, уже тогда некоторые из них оговаривались, что Полетаевский полигон сможет работать и после 2020 года (хотя совсем недавно в минэкологии клятвенно заверяли. Что после 2020 года начнется рекультивация).

Теперь оказывается, что полигон может остаться основным для Челябинского кластера уже до 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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