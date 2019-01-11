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Пятница, 11 января 2019, 15:39 мск

Новости Челябинск

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Почти половина «дорожного» бюджета Челябинска уйдет на две развязки

На две дорожные развязки Челябинска направят полтора миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в текущем году на завершение работ на двух развязках Челябинска Братьев Кашириных – Труда, Троицкий тракт – Дарвина) город получит свыше 1 миллиарда 500 миллионов рублей. Средства, в том числе, будут направлены из федерального бюджета по программе «Качественные и безопасные дороги». Об этом сообщил Борис Дубровский на совещании, посвященном обсуждению дорожного фонда области на 2019 год.

«Мы в 2018 году поставили перед собой задачу – привлечь как можно больше средств на Южный Урал из федерального бюджета, в том числе через федеральные программы, и нам сегодня идут навстречу, так как Челябинск в 2020 году станет местом проведения саммитов. Благодаря программе «Качественные и безопасные дороги» нам удалось убедить центр и увеличить федеральное финансирование на ее реализацию – в текущем году оно выросло в два раза: из федерального бюджета мы получим 1,884 миллиарда рублей, из областного добавим 1,576 миллиарда», – отметил глава региона.

Благодаря федеральной поддержке в этом году в Челябинске приведут в надлежащее состояние развязку на ул. Дарвина –Троицкий тракт. Отремонтируют кольцо, развязку и дорогу по улице Дарвина. На эти цели будет направлено свыше 600 миллионов рублей по нацпроекту «Качественные и безопасные дороги».

Продолжится в этом году финансирование работ на еще одной развязке в центре Челябинска – Братьев Кашириных-Труда. Более 800 миллионов рублей будет направлено в виде субсидий из областного бюджета на завершение этого объекта.

Отметим, что ряд экспертов и общественников выступали против строительства третьей очереди этой развязки. Горожане настаивали, что она никак не повлияет на напряженность транспортного сообщения в центре Челябинска, зато может превратить его в своеобразную «зону смерти» за счет скопления и оседания выхлопных газов. Однако власти города и области продавили в итоге решение о ее строительстве, объяснив необходимость возведения третьей очереди развязки намечающимся проведением в городе саммитов ШОС и БРИКС: среди прочего, развязка должна была выходить к общественно-деловому комплексу на берегу реки Миасс, где планировалось проводить основные мероприятия международного форума.

Однако потом стало ясно, что комплекс не успеют построить к 2020 году, и максимум, что ему светит – проведение какого-нибудь неофициального мероприятия (и то пока это лишь мечты и благопожелания областных чиновников). Но развязку строить продолжили. Правда, уже не в рамках подготовки к саммитам. И то, что на ее возведение почти миллиард рублей направляется не из федерального, а исключительно из областного бюджета – очередное тому доказательство.

Остается лишь вопрос: зачем тратить столь весомую сумму на дорогу, ведущую в никуда?

Челябинск, Виктор Елисеев

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