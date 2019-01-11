Не получилось покататься: в Копейске подростки подожгли авто

В Копейске трое подростков запалили чужую иномарку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть ОМВД России по г. Копейску обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные подожгли его автомобиль «Киа Серато». Причиненный ущерб потерпевший оценил в сто тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали несовершеннолетних жителей Копейска. Молодые люди рассказали, что возвращаясь домой, увидели стоящий автомобиль, двери которого оказались открытыми. В машине нетрезвые подростки они обнаружили ключи и документы, вот только завести автомобиль они не смогли, так как аккумулятор водитель занес домой. Разочаровавшись, они подожгли автомобиль.

В итоге, в отношении 15-летнего копейчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Двое других несовершеннолетних, 12 и 13 лет, поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Копейску. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 20.22 КоАП (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.19

Почти половина «дорожного» бюджета Челябинска уйдет на две развязки. / Работу «мусорного» полигона в Полетаево могут продлить на два года. / Автомобилистам разрешат ездить со скоростью 110 км/ч из Екатеринбурга до Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»