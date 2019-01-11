В Миассе могут не состоятся традиционные крещенские купания

В Миассе традиционные крещенские купания в Тругояке в этом году могут не состоятся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане требуют перенести крещенскую «купель» с ее традиционного места на Тургояке, опасаясь, что в противном случае участники купаний могут отравиться.

Все дело в появившейся во время новогодних каникул информации о несанкционированном сливе канализационных стоков в уникальный водоем. Миасцы убеждены: святая купель и отходы человеческой жизнедеятельности – не самое удачное сочетание.

Информация о странным промоинах во льду озера Тургояк и сопровождающем их неприятном запахе появилась в середине первой декады января сразу в нескольких миасских пабликах. «Мы выехали на место и зафиксировали промоину в озере Тургояк и характерный запах канализации. Мы доехали до парковки «Фонграда» (отель, расположенный на берегу озера. – прим. НД) и с берега в сторону городского пляжа прошли 500 метров, у берега обнаружили промоину и запах. В момент, когда мы подошли, подошли и трое мужчин в рабочей одежде с фонариками, также зафиксировали они данную промоину, один даже провалился, представиться отказались», – рассказали представители сообщества «Свободный Миасс».

Активисты настаивают: недалеко от отеля прорвало канализацию, и теперь стоки идут прямиком в памятник природы. При этом аналогичная ситуация была и год назад, напоминают южноуральцы.

Общественники уже направили письмо с просьбой разобраться в случившемся в министерство экологии Челябинской области. В настоящее время ведомство проводит проверку. Ход проверки взяла на контроль Челябинская природоохранная прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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