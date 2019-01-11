Тепло и дымно: температура воздуха на Урале поднимется до нуля

Выходные на Южном Урале обещают быть теплыми.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грядущая ночь будет еще морозной: до минус 27 по области, в Челябинске – минус 22.

Днем температура воздуха не опустится ниже минус 10, а ночью с субботы на воскресенье в западных районах области столбики термометров поднимутся до минус 2, на остальной территории – минус 7 – 12.

13 января днем в Челябинске ожидается ноль – минус 2, в других районах – до минус 5.

При этом будет довольно ветрено: при порывах скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

Между тем, в Челябинске продлили НМУ: метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся минимум до 11:00 12 января.

Челябинск, Павел Зварзин

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