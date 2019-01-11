В Челябинске иномарка врезалась в «скорую» с «тяжелым» пациентом

В центре Челябинска автоледи не пропустила «скорую», торопившуюся в больницу с «тяжелым» пациентом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 10 января, около 21:30 на пересечении улиц Блюхера и Курчатова. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

«Девушка с ребенком не пропустила скорую с мигалкой и пациентом», – написал один из челябинцев.

По словам челябинцев, водитель спецавтомобиля пытался избежать столкновения. А вот управлявшая иномаркой автоледи оказалась настолько ошарашена, что даже не попыталась увернуться, о чем свидетельствует тормозной путь.

Впрочем, челябинка своей вины не отрицает, признаваясь, что просто не заметила ехавшую со включенными спецсигналами машину.

Как позднее стало известно, в «скорой» в момент ДТП находился пациент с инсультом. К счастью, ни пациент, ни находившийся в легковушке ребенок не пострадали. Больного забрал резервный экипаж. А вот водитель спецмашины получил в результате столкновения травму.

Челябинск, Виктор Елисеев

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