В Сосновском районе возможны перебои в электричеством

Энергетики предупредили жителей Сосновского района о возможных перебоях с электричеством в начале следующей недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», в понедельник, 14 января, в Сосновском районе специалисты Центральных электрических сетей будут проводить неотложные ремонтные работы, направленные на предотвращение технологических нарушений в работе электросетевого комплекса и связанные с переводом нагрузки подстанции «Алишево» на резервные схемы электроснабжения.

«Энергетики информируют жителей пяти населенных пунктов Сосновского района Челябинской области (Кайгородово, Трубный, Туктубаево, Высокое, Малышево) и двух садоводческих товариществ (СНТ «Курчатовец», СНТ «Тракторосад») о возможных кратковременных отключениях электроэнергии 14 января с 05:00 до 22:00. Специалисты Центральных электросетей обращаются к потребителям с просьбой принять все необходимые меры для исключения ущерба для личного имущества и здоровья», – сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Для резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в поселке Трубный и деревне Туктубаево планируется подключение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью 920 кВт.

О сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить по федеральному номеру службы поддержки клиентов 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный) или у диспетчера Сосновского РЭС по телефону 8 (351-44) 5-14-12.

Челябинск, Виктор Елисеев

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