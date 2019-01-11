Ученые выявили зависимость между массой тела и объемом мозга

Ученые выявили связь между увеличением массы тела и уменьшением объема мозга. Оказалось, что величина жировой прослойки, особенно на животе, напрямую связана с количеством серого вещества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования проводили в университете Лафборо (Великобритания).

Ученые сравнили индексы массы тела (ИМТ), а также отношения объемов талии и бедер с объемом серого и белого вещества. В исследовании приняли участие около 10 тысячи человек в возрасте от 40 до 70 лет. Они прошли сканирование помощью оборудования магнитно-резонансной томографии, для каждого были вычислены ИМТ, средние показатели индекса жира, а также зафиксированы размеры талии и бедер.

Почти каждый пятый участник квалифицировался как страдающий от ожирения, большинство из которых были менее склонны к физической активности и чаще имели сердечные заболевания и высокое кровяное давление. Принимая во внимание другие факторы, которые могут характеризовать различия в объеме мозга (возраст, курение и физические упражнения), ученые обнаружили, что индекс массы тела может быть связан с изменением объема серого вещества.

Однако настоящей проблемой стало наличие высокого ИМТ в соотношении с небольшим «перепадом» между талией и бедрами: в эту категорию попали примерно 1 тысяча 300 человек, а их средний объем серого вещества составлял всего 786 кубических сантиметров. У 3 с лишним тысяч участников со здоровым ИМТ и нормальным соотношением талии и бедер этот показатель составлял 798 кубических сантиметров, а у тех, кто имел высокий ИМТ и относительно тонкую талию, – 793 кубических сантиметра.

Исследователи предупреждают, что на основе полученных результатов не стоит делать поспешных выводов, ведь подобные исследования не могут исключить возможность того, что потеря серого вещества каким-то образом усложнит потерю веса, отмечает Naked Science. Кроме того, данные, на которые опирались ученые, охватывают лишь 5% населения с ожирением, а те, кто участвовал в работе, в среднем демонстрировали лучшие показатели здоровья, чем средние результаты всего населения.

Москва, Игорь Юров

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