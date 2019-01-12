Челябинцу пришлось объясняться с прокуратурой за лекцию по разъяснению УК РФ

Одному из активистов челябинского отделения «Открытой России» пришлось объясняться с прокуратурой за организацию лекции, посвященной одной из статей Уголовного кодекса РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Денис Ибрагимов был одним из организаторов прямой линии с координатором «Правозащиты Открытки» Полиной Немировской, прочитавшей лекцию «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму». Речь шла о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Оказалось, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму попросили посмотреть вебинар студентов первого курса юрфака, которые затем дали показания, назвав Ибрагимова организатором мероприятия. В результате Ибрагимова обвинили в деятельности нежелательной организации и возбудили дело по статье 20.33 КоАП. «ЦПЭ связал три совершенно несвязанные организации со схожими названиями в одну, – цитирует Ибрагимова ОВД-Инфо. – «Правозащита Открытки», РОСД «Открытая Россия», а также британская «Otkrytaya Rossia» (организация, запрещенная в РФ) – совершенно разные организации. Первая – правозащитная организация, вторая, в которой состою я – российская. А про британскую ничего не знаю, но органы упорно пытаются меня к ней приписать».

Ибрагимов уже попадал в поле зрения Центра «Э»: в ноябре 2018 года активисты РОСД «Открытая Россия» (организация, НЕ запрещенная в РФ) установили на ограде управления экономической безопасности мемориальную доску жертвам политических репрессий, после чего сотрудники ЦПЭ пытались вручить координаторам движения предупреждение «о недопустимости самовольной установки памятных табличек».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.01.19

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