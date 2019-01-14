Выпал небольшой снежок – Челябинск встал

Очередной снегопад в очередной раз вызвал в Челябинске транспортный коллапс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 8 утра город встал в 10-балльных пробках. К 9:20 уровень напряженности на дорогах снизился незначительно – до 9 баллов. В данный момент затруднено движение на отдельных участках пропектов Победы, Ленина и Свердловском, на улице Братьев Кашириных пробки в сторону центра, на Труда проблемы возле ТРЦ «Родник», сложная ситуация на перекрестке улицы Механической и Меридиана.

В мэрии особых проблем не видят: по словам вице-мэра Владимира Алейникова, никаких сложных ситуаций в связи со снегопадом не возникло: снегопад должен завершиться к 11:00, после чего на дороги выйдет дневная смена – 7 колонн.

«По нормативам в течение суток мы должны все подмести, а убирать отвалы можем в течение 9 дней», – сообщил чиновник, заявив, что от общественного транспорта жалоб не поступало.

Челябинск, Павел Зварзин

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