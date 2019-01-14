Челябинцы «потеряли» дорогу в аэропорт

Закрытый путепровод по пути в аэропорт запутал челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вышедшие на работу после новогодних каникул горожане столкнулись с неожиданной трудностью: привычная дорога к аэропорту оказалась перекрытой. Об этой проблеме шла речь на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии Челябинска.

Дорога через мост, расположенный возле завода «Мечел-Кокс», стала привычной для жителей города, направляющихся в сторону аэропорта.

Однако, сооружение пришло в негодность. 29 декабря путепровод закрыли: сложилась аварийная ситуация, потребовался срочный ремонт. Власти известили об этом горожан. Но, видимо, в расслабленной атмосфере новогодних каникул челябинцы не обратили на извещение особого внимания.

Не позаботились городские власти и о формировании новой схемы объезда. В итоге, с окончанием каникул горожане столкнулись с серьезной проблемой: старая дорога закрыта, а новой пока еще нет. Исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елстратов поручил своим подчиненным в кратчайшее время разработать пути объезда закрытого путепровода.

Руководство завода обещало подумать над вариантом транзита через территорию предприятия: для этого необходимо 6 автобусов. Транспортники предложили организовать два трамвайных маршрута по типу шатла – один через территорию «Мечел-Кокса», другой – до СПЦ №5. Оба варианта пока не проработаны.

Между тем, в маршрутке №82 цену проезда до поселка «Аэропорт» подняли до 40 рублей, объяснив рост цен увеличением транспортного плеча. Теперь организации, обслуживающей маршрут, придется обосновывать свое решение в мэрии.

Закрытие моста привело и к тому, что время прибытия скорой на вызов в поселок «Аэропорт» выросло на 15 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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