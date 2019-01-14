На северо-западе Челябинска встало движение трамваев

На одной из главных улиц Челябинска встали трамваи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение трамваев по проспекту Победы в обе стороны остановилось около часа назад.

По данным диспетчера Службы организации движения, причиной остановки стала неисправность одного из вагонов. Возобновить работу электротранспорта обещали сразу после того, как уберут неисправный трамвай. По другим данным, причиной остановки стал сход вагона с рельсов в район улицы Молодогвардейцев.

Отметим, что это не первое ЧП с электротранспортом нынешним утром. Так, лишь недавно возобновилось движение трамваев движение трамваев в сторону вокзала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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