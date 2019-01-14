Дело экс-руководителя аппарата Челябинской гордумы отправлено в суд

Бывший руководитель аппарата Челябинской городской Думы Юрий Чанов предстанет перед судом за хищение бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По данным следствия, директор МАУ «Новый Художественный театр» Виталий Богверадзе обратился к Чанову, занимавшему тогда должность руководителя аппарата Челябинской городской Думы, с просьбой о согласовании плана V Международного фестиваля – лаборатории спектаклей малых форм «CHELoBEK ТЕАТРА» и сметы расходов на его проведение, предусматривающей субсидию из бюджета города в 4 миллиона рублей, а также с целью включения указанного фестиваля в План первоочередных мероприятий в городе Челябинске на 2017 год, полагая, что указанные действия входят в служебные полномочия обвиняемого.

Чиновник потребовал за помощь 10 % от общей суммы указанной субсидии, то есть 400 тысяч рублей, пообещав обеспечить принятие Челябинской городской Думой решения об утверждении Плана первоочередных мероприятий в городе Челябинске на 2017 год, предусматривающего, помимо прочего, выделение указанной субсидии. При этом принятые на себя обязательства он выполнять не собирался, да и не имел такой возможности.

В марте 2017 года Юрий Чанов получил от директора театра часть обещанных денежных средств (300 тысяч рублей). Оставшиеся 100 тысяч рублей Богверадзе передать чиновнику не успел, так как в отношении него самого было возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных из бюджета города Челябинска в качестве субсидий возглавляемому им МАУ «НХТ».

Уголовное дело экс-чиновника направлено в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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