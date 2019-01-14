В новогодние каникулы «скорая помощь» в Челябинске сделала более 10 тысяч выездов

Больше 10 тысяч вызовов «скорой» зафиксировали в Челябинске за время новогодних каникул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напряженными оказались новогодние каникулы для сотрудников скорой медицинской помощи. Об этом рассказала начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

«Было принято 10 тысяч 263 вызова, в том числе 28 – на дорожно транспортные происшествия (20 пострадавших), 64 – на пожары (четверо погибших, пять – госпитализировано)», – сообщила чиновница.

При этом впервые за пять лет не было ни одного вызова в связи с травмированием в главный ледовый городок Челябинска, а также на общественные мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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