Из-за ремонта путепровода в Челябинске изменили схему движения транспорта к аэропорту

Из-за ремонта путепровода из Челябинска в аэропорт осталась одна дорога.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, городские власти взяли ремонт путепровода в Металлургическом районе на особый контроль.

Напомним, проезд по путепроводу был закрыт в конце декабря прошлого года, как для частного, так и общественного транспорта. Ремонт моста будет проходить длительное время, пока речь идет о восьми месяцах. Все движение в сторону аэропорта на данный момент осуществляется только через Бродокалмакский тракт.

«На мосту очень серьезные повреждения, в среднем в час по нему ездит порядка 400 автомобилей. Поясню, более пяти лет назад мост был передан на баланс муниципалитету от ООО «Мечел». В прошлом году мы наняли специализированную компанию, которая провела обследование всех челябинских мостов. Кокретно по этому путепроводу заключение однозначное – незамедлительная полная остановка эксплуатации в виду аварийного состояния», – прокомментировал заместитель главы города Владимир Алейников.

С 15 января вносятся изменения в трассу движения маршрутного такси № 82 «Железнодорожный вокзал – Аэропорт». От ж/д вокзала до остановки кинотеатр «Орленок» без изменений, далее по Шоссе Металлургов, Монтажников до остановки «ЭСПЦ № 5», затем по улицам Морская, Хлебозаводская, Северный луч, Героев Танкограда, проспект Победы, Бажова, Бродокалмакский тракт, дорога на Аэропорт.

Информацию о работе маршрута можно получить по телефону 777-46-10.

С 30 декабря автобусный маршрут № 41 «ДК Строитель – Аэропорт» следует по временной схеме: ДК «Строитель» – Румянцева – Богдана Хмельницкого – Сталеваров – Хлебозаводская – автодорога Северный луч – Героев Танкограда – проспект Победы – Бажова – Брадокалмакский тракт – Аэропорт (в прямом и обратном направлении).

С расписанием можно ознакомиться на сайте: https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/

Телефон диспетчера ООО «Общественный городской транспорт»: 778-62-34.

Челябинск, Виктор Елисеев

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