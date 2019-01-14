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Понедельник, 14 января 2019, 17:13 мск

Новости Челябинск

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Челябинцу, «заминировавшему» региональное правительство, грозит восемь лет за решеткой

Житель Челябинска предстанет перед судом за ложные сообщения о готовящихся взрывах в государственных учреждениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрывах в нескольких государственных и муниципальных учреждениях.

Следователи выяснили, что мужчина, изрядно приняв на грудь, позвонил из дома в управление по работе с обращениями граждан правительства Челябинской области и комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска и заявил, что учреждения заминированы. Своими действиями челябинец дестабилизировал деятельность органов власти, настаивают в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. За совершенные преступления ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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