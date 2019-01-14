В Челябинске иномарка сбила женщину с двумя детьми, идущих в школу

Иномарка сбила челябинку с двумя детьми в промзоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел сегодня, 14 января, 07:55 напротив дома 1 «А» по улице Первомайская.

«Водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», совершил наезд на женщину, которая вела двух школьников (мальчик и девочка 2009 годов рождения) в школу по краю проезжей части в попутном направлении», – сообщили в инспекции.

В результате ДТП телесные повреждения получили все три пешехода, нарушившие ПДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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