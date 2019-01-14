«Примагнитило»: челябинец попытался въехать на «Мерседесе» в бар

Челябинец на иномарке попытался победить лестницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 13 января на улице Академика Королева. Видео происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.

В ролике видно, как белый Mercedes пытается въехать на крыльцо. При этом на крыльце находятся люди.

Судя по вывеске, в здании располагается супермаркет известной федеральной марки. Впрочем, здесь же располагается и достаточно известный бар. Куда именно пытался въехать на белом, хотя и железном, коне, горожанин, неизвестно. Однако нестандартная попытка вызвала шутки со стороны горожан. «Примагнитило», – иронично обыгрывает название супермаркета один из челябинцев.

«Когда узнал, что яйца на 5 копеек подешевели», – забавляется другой. «И их стало 9 штук», – парирует третий.

Впрочем, большинство горожан склонны считать, что мужчина пытался заехать не в супермаркет, а в бар.

Между тем, прибывшие к месту инцидента сотрудники ДПС не зафиксировали у водителя внедорожника признаков алкогольного опьянения. С причинами, побудившими челябинца ринуться на штурм крыльца, разбирается полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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