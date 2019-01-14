«Чертова» дюжина: число претендентов на пост мэра Челябинска продолжает расти

Документы на конкурс по выбору главы Челябинска подал бывший высокопоставленный чиновник южноуральского ЗАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат Николай Шиманович стал 13-м претендентом на пост мэра Челябинска.

У нового кандидата, как и у некоторых других, есть опыт муниципальной службы: с 2005 по 2009 годы он занимал должность главы администрации ЗАТО Трехгорный. Однако переизбраться на второй срок г-н Шиманович не смог: несмотря на поддержку «Единой России» он проиграл выборы Светлане Ольховской.

Напомним, ранее документы на конкурс подали врио главы Челябинска Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, Ярослав Анищенко, Найим Бабаев, Борис Золотаревский, Виктор Легенчук, Василий Московец, Георгий Невский, Дмитрий Олейник, Игорь Попов, Андрей Самохвалов и Андрей Угланов.

Г-н Елистратов считается фаворитом гонки. По всей видимости, и он сам считает таковым. Так, сегодня он публично заявил, что не будет участвовать в дебатах кандидатов на пост главы Челябинска, организовать которые предложили оппозиционные претенденты. Чиновник высокомерно заявил, что не видит смысла в своем участии в этом мероприятии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.01.19

«Примагнитило»: челябинец попытался въехать на «Мерседесе» в бар. / В Челябинске иномарка сбила женщину с двумя детьми, идущих в школу. / Челябинцу, «заминировавшему» региональное правительство, грозит восемь лет за решеткой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»