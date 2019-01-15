Каждый третий южноуралец сменил работу в прошлом году

37% жителей Южного Урала в 2018 году сменили место работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований HeadHunter, российской компании интернет-рекрутмента, выяснила, как изменилась ситуация на рынке труда за 2018 год с точки зрения соискателей из разных регионов России. Оказалось, что для 67% жителей Челябинской области минувший год был более сложным и напряженным в работе, чем предыдущий – это на 6% больше, чем в среднем по стране.

Наиболее трудным 2018 год стал для тех, кто работает в сфере продуктов питания, перевозок и медицины. В IT-компаниях, напротив, больше тех, для кого год оказался легче, чем 2017-й.

«37% респондентов из Челябинской области признались, что в 2018 году сменили место работы – чаще всего это люди, которые трудились в сфере автобизнеса, услуг для населения, СМИ и PR, в сфере гостеприимства и в розничной торговле. 8% челябинцев повысили в должности, 2% – понизили, 6% – перешли в другой департамент. Остальные прожили 2018 год без существенных перемен в карьере», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

37% опрошенных рассказали, что в прошедшем году в их компании сокращали персонал, еще 33% отметили, что уменьшилось само количество рабочих мест (в частности, за счет объединения должностей). 8% челябинцев сообщили, что в их компании предоставляли отпуск без сохранения заработной платы, 10% – что сотрудников переводили на неполную рабочую неделю, 3% – что практиковался сокращенный рабочий день.

Ожидания жителей Челябинской области от 2019 года вряд ли можно назвать оптимистичными: всего 6% опрошенных считают, что он будет легче 2018-го. 43% уверены, что год с точки зрения работы будет более сложным, 27% пока не ожидают существенных изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.19

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