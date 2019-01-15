Первые пострадавшие от взрыва в Магнитогорске выбрали новые квартиры

Первые три семьи пострадавших от взрыва в Магнитогорске получили документы на покупку квартир.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в Магнитогорске собственники квартир 7 и 8 подъездов, пострадавшие при взрыве бытового газа в жилом доме по проспекту Карла Маркса,164, начали получать уведомления на единовременную выплату для покупки квартир. Средства из федерального бюджета для этих целей уже поступили в Челябинскую область.

Три пострадавшие семьи выбрали новые квартиры, и им выдали уведомления о выплате на покупку жилья. В этом документе указано, какая сумма предусмотрена его владельцу на приобретение недвижимости. Уведомление является гарантийным подтверждением оплаты сделки – бюджетные деньги продавцу недвижимости перечисляются на банковский счет. Как только остальные пострадавшие выберут себе новое жилье, им также выдадут уведомления.

Напомним, единовременная выплата рассчитывается исходя из общей площади утраченного жилья умноженной на стоимость 1 квадратного метра площади для Челябинской области в размере 31 тысяча 725 рублей.

Пострадавшие также получат выплату из областного бюджета за потерю имущества на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а также выплату из благотворительного фонда «Металлург» на такую же сумму.

Между тем, трагедиями в Магнитогорске и Ростове продолжают пользоваться мошенники по всей России. Так, уже в первые дни после обрушения подъезда в Магнитогорске участились случаи навязывания жителям газифицированных домов услуг по установке и замене газового оборудования, приборов учета газа, сигнализаторов (детекторов) загазованности в квартирах жилых домов «левыми» организациями, сотрудники которых выдавали себя за специалистов газовых служб. В ситуацию вынуждена была вмешаться прокуратура. «Навязываемые услуги не регламентированы действующими нормативными документами в области газоснабжения и должны осуществляться только специализированными организациями ПАО «Газпром», – напомнили гражданам в надзорном ведомстве.

Однако советы прокуратуры не остановили аферистов. Они продолжают ходить по подъездам и предлагать жителям заменить газовые плиты или установить «сигнализаторы загазованности». Дороговизну приборов мошенники объясняют тем, что они-то уж точно помогут избежать ситуации, произошедшей в Магнитогорске или Шахтах Ростовской области.

При этом устройства, навязываемые псевдогазовщиками, в лучшем случае, бесполезны. Но они могут также представлять опасность, ведь устанавливают их люди, не имеющие допуска к выполнению работ на газовых сетях.

Отметим, что волна мошенников, убеждающих граждан (как правило, пенсионного возраста) срочно заменить якобы выработавшую ресурс газовую плиту, началась еще в прошлом году. Так, псевдогазовщики устроили настоящие рейды по многоквартирным домам в Верхнем Уфалее. По оценкам специалистов газовых служб, ежемесячно они фиксируют несколько сотен жалоб на действия аферистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.19

«Огромное количество проблем». В Госдуме определили болевые точки системы образования. / Россия на грани: население не выдерживает нагрузки. / Каждый третий южноуралец сменил работу в прошлом году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»