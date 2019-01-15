Перед судом предстанут молодчики, за час укравшие девять тонн металлолома

В Челябинской области перед судом предстанут четверо злоумышленников за кражу девяти тонн металла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, транспортная полиция закончила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четверых местных жителей, похитивших 9 тонн лома черных металлов из полувагонов грузового поезда.

В сентябре 2018 года на железнодорожном перегоне «Разъезд №2 – станция Нижняя» Южно-Уральской железной дороги сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы задержали мужчину, скидывавшего из полувагона грузового поезда металлические детали. При задержании злоумышленник пытался скрыться. Оперативники предположили, что похититель действовал не один, и вскоре задержали троих его сообщников.

В ходе проверки транспортные полицейские установили, что задержанные, трое жителей Челябинской области и один Свердловской, 1974, 1999, 1990 и 2000 годов рождения, во время стоянки грузового состава забрались в полувагоны, чтобы похитить находившийся там лом черных металлов. За час стоянки поезда молодчики скинули из полувагонов 9 тонн металлолома. Часть похищенного уральцы загрузили в прицепы двух автомобилей, чтобы вывезти с территории перегона и сдать в пункт приема металла. Завершить задуманное пособники не успели, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Похищенный металл был изъят. Сумма ущерба составила свыше 146 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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