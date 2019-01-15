«Челябэнергосбыт» не смог добиться права на реорганизацию

«МРСК Урала» заблокировала реорганизацию ПАО «Челябэнергосбыт».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «МРСК Урала» – «Челябэнерго», арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление входящей в Группу компаний ПАО «Россети» сетевой компании о принятии обеспечительных мер на действия крупнейшего должника – ПАО «Челябэнергосбыт».

ОАО «МРСК Урала» добилась полного запрета совершать ПАО «Челябэнергосбыт» все действия, связанные с реорганизацией. Суд наложил запрет на оплату в любом виде 25% доли уставного капитала ООО «АЭС Инвест», а также иных долей (пакетов акций, паевых взносов и т.д.) в любых иных юридических лицах, а также запретил проводить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области любые регистрационные действия, связанные с реорганизацией ПАО «Челябэнергосбыт».

Напомним, что Совет директоров лишенного статуса гарантирующего поставщика ПАО «Челябэнергосбыт» принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения о проведении в отношении должника процедуры реорганизации в форме присоединения к нему ООО «АЭС Инвест». Практически одновременно ПАО «Челябэнергосбыт» раскрыл информацию о совершении сделки по приобретению 25% доли в уставном капитале ООО «АЭС Инвест».

Ранее Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» изменил и устав компании. На сегодня основным видом деятельности бывшего гарантирующего поставщика является не реализация электроэнергии, а ее передача и технологическое присоединение к сетям. ООО «АЭС Инвест», которое ПАО «Челябэнергосбыт» планировало присоединить, являлось территориальной сетевой организацией с бенефициарами лишенной статуса гарантирующего поставщика сбытовой компании. «АЭС Инвест» была смежным с ОАО «МРСК Урала» «котлодержателем» на Южном Урале.

Энергетики ОАО «МРСК Урала» в своем заявлении в Арбитражный суд Челябинской области указали, что произведенные действия акционерами должника, нарушают права кредиторов и нормы действующего законодательства. В заявлении обозначен ряд фактов, указывающих на то, что сделки ПАО «Челябэнергосбыт» могут являться притворными и направлены на сокрытие вывода активов должника. Не исключен и тот факт, что ПАО «Челябэнергосбыт» через реорганизацию пытается затянуть введение процедуры банкротства.

Отметим, что ПАО «Челябэнергосбыт» – последняя сбытовая компания, связанная со структурами скандально известного АО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), которая лишена статуса ГП в стране. В 2018 году из-за многочисленных нарушений законодательства статус гарантирующего поставщика потеряли структуры МРСЭН в Хакассии, Вологодской и Архангельской областях, Свердловской и Челябинской областях Их функции сейчас выполняют дочерние общества Группы компаний «Россети».

В настоящее время в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается сразу несколько заявлений о банкротстве ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «АЭС Инвест». ОАО «МРСК Урала» является крупнейшим кредитором данных структур.

Напомним, компания «Челябэнергосбыт» появилась в 2005 году в ходе реформирования электроэнергетической отрасли России (одноименное ОАО было выделено из компании «Челябэнерго»). Во второй половине 2000-х годов контроль над сбытовой компанией взяли челябинские бизнесмены Марк Левиков, а также Евгений и Сергей Вайнштейны.

В 2012 году (во время губернатороства Михаила Юревича) именно «Челябэнергосбыт» стал гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области. Интересно, что через год после отставки Юревича – в 2015 году – челябинские бизнесмены уступают контроль над компанией АО «Межрегионсоюзэнерго», принадлежащему московским предпринимателям.

После этого «Челябэнергосбыт» начинает стремительно генерировать убытки. Так, на момент подачи иска о банкротстве (октябрь прошлого года) долг предприятия только перед «МРСК Урала» составлял 3,5 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.19

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