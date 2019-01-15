В Крещение в Челябинске организуют семь купелей

В Челябинске откроют семь крещенских купелей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в ночь с 18 на 19 января в столице Южного Урала будет организовано семь купелей:

– оз. Смолино, православный храм «Утоли моя печали», ул. 5-я Электровозная;

– оз. Смолино, гостиничный комплекс «Смолино-Парк», ул. Чапаева,114;

– Шершнёвское водохранилище, пляж «Западный»;

– Шершнёвское водохранилище, мкрн. Сосновка, ул. Красных казаков;

– Шершнёвское водохранилище, база ГИМС, проезд Шершнёвский Бор, 2;

– оз. Первое, городской пляж, пер. Мамина, 1;

– оз. Первое, пляж «Восточный берег», проспект В. Давыдова, 7.

«На всех объектах в ночь с 18 на 19 января и весь день в Крещение будет проходить патрулирование со стороны личного состава структурных подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области, – уточнили в ведомстве. – Помимо огнеборцев и специалистов государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) стоять на страже безопасности и покоя граждан будут сотрудники правоохранительных органов и скорой медицинской помощи, Поисково-спасательной службы Челябинской области и муниципальных служб спасения. Большая ответственность в этот период возлагается и на муниципальные власти».

Официальное время работы купелей с 18 часов 18 января по 15 часов 19 января. Сотрудники МЧС призывают челябинцев и жителей области сделать погружение в купели именно в эти часы. Находиться около проруби, а тем более окунаться в нее в отсутствие поблизости спасательного персонала – достаточно опасная затея, предупреждают в МЧС. После окончания работы иордани выход на лед небезопасен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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