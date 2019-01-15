Кризис во всем: руководство российских компаний потеряло сексуальный интерес к подчиненным

Сотрудники российских компаний стали меньше жаловаться на домогательства начальства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если восемь лет назад (в 2011 году) на то, что им пришлось пережить сексуальные домогательства на работе, жаловались 12% работающих россиян, сегодня эта цифра более чем в 2 раза ниже – 5%. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 3 тысяч представителей экономически активного населения страны.

Никогда не сталкивались с харассментом 89% опрошенных. Приходилось оказываться в такой ситуации каждому двадцатому россиянину (5%). 6% отказались отвечать на вопрос.

Женщины чаще признаются, что подвергаются сексуальным домогательствам на работе (8 и 3% соответственно). Число жертв харассмента растет с увеличением возраста опрошенных: 4% среди молодежи до 24 лет и 7% среди тех, кто перешагнул 45-летний рубеж.

«Публичное внимание к фактам харассмента, похоже, способствует снижению остроты проблемы. В 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12% опрошенных, в 2014 – 9%, сегодня – 5%. Женщин, ставших жертвами харассмента, 11 лет назад было 18%, в 2014 году – 11%, сегодня – 8%. В силу небольшого профессионального опыта молодежь о харассменте говорит реже, чем более зрелые респонденты. Однако в решении проблемы харассмента обнадеживает тот факт, что именно молодежь сталкивается с домогательствами все реже. За 11 лет число жертв харассмента снизилось в 2,5 раза среди опрошенных до 24 лет (с 10 до 4%) и в 2,6 раза среди респондентов в возрасте 25-34 лет (с 13 до 5%)», – отметили организаторы опроса.

Впрочем, можно заметить, что максимальный показатель сексуального интереса руководства к своим подчиненным приходится за последние восемь лет на 2011 год – период преодоления последствий экономического кризиса 2008-2010 годов. А вот падение «внепроизводственного внимания» фиксируют опросы следующей «кризисной пятилетки». Вполне вероятно, что начальству пока просто не до «всяческих там безобразий»: бизнес спасать надо.

Челябинск, Виктор Елисеев

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