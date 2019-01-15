16 человек на место: прием документов на участие в конкурсе на пост мэра Челябинска завершен

В Челябинске завершился прием документов на участие в конкурсе на пост мэра. Число претендентов достигло 16.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полный список заявившихся выглядит следующим образом: Ярослав Анищенко, Найим Бабаев, Владимир Елистратов, Борис Золотаревский, Виктор Легенчук, Никита Мирный, Василий Московец, Георгий Невский, Дмитрий Олейник, Татьяна Омельченко, Александр Орел, Игорь Попов, Андрей Самохвалов, Андрей Угланов, Николай Шиманович и Ярослав Щербаков.

Фаворитом считается ВРИО главы города Владимир Елистратов. По всей видимости, и он сам считает себя таковым, так как высокомерно заявил, что не видит смысла в участии в дебатах кандидатов.

Конкурсная комиссия рассмотрит программы претендентов 22 февраля.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.01.19

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