На Южном Урале подросток с другом стащили дорожные знаки

В Челябинской области хулиганы украли два дорожных знака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» обратился представитель администрации Увельского сельского поселения с заявлением о краже двух дорожных знаков.

В ходе отработки жилого сектора полицейские отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП «Увельский» МО МВД установили, что к выходке причастны два ранее судимых, неработающих жителя поселка Увельский, 1997 и 2001 годов рождения. Вечером они похитили металлическую стойку с двумя дорожными знаками и на мотоблоке увезли ее домой одному из молодых людей. Подозреваемые задержаны полицейскими.

«По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), максимальная санкция которой – лишение свободы на срок 5 лет», – сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Стражами порядка похищенное имущество изъято, после проведения следственных действий оно будет возвращено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.19

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