В Челябинске иномарка залетела под трамвай: пострадала женщина

В центре Челябинска легковушка влетела под трамвай.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в начале недели рядом с домом №8 по улице Цвиллинга.

57-летний водитель автомобиля «Хундай Крета» по какой-то причине не пропустил поворачивавший налево трамвай, следовавший по маршруту №17. В результате ДТП повреждения получила 36-летняя пассажирка иномарки. Ей назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.19

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