«Без намордника»: бойцовский пес разорвал в клочья ногу жителя Озерска

Житель южноуральского ЗАТО отсудил 100 тысяч рублей у хозяйки напавшего на него пса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Озерского городского суда, мужчина обратился с иском, требую взыскать с хозяйки собаки бойцовской породы материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

По словам южноуральца, в начале мая прошлого года в одном из дворов Озерска на него напала собака бойцовской породы, сильно покусав. В числе повреждений были и рвано-укушенные раны левой голени. Долгое время мужчина находился на амбулаторном и стационарном лечении, ему провели операцию по пересадке кожи.

В суде озерчанин также рассказал, что в результате нападения собаки, которую хозяйка выгуливала без намордника, он испытал сильный испуг и нервное потрясение. Животное зубами разорвало ему джинсы, вцепившись в ногу клыками, не реагировало на команды хозяйки. После нападения он испытывает страх перед собаками, признался южноуралец.

Мужчина потребовал взыскать с владелицы собаки компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей, а также плату за поврежденные джинсы, приобретенные лекарственные препараты, расходы за юридические услуги представителя и расходы по госпошлине.

Представитель ответчицы заявила, что хозяйка собаки не против выплаты компенсации, но считает требуемую мужчиной сумму явно завышенной.

Суд счел, что заявленные озерчанином 400 тысяч рублей – сумма не слишком разумная, и удовлетворил его требования частично, снизив сумму компенсации до 100 тысяч рублей. Также хозяйка пса должна будет выплатить пострадавшему стоимостью порванных джинсов, деньги, потраченные на лекарства, и частично – расходы на оплату адвоката и госпошлины.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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