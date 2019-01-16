На челябинском вокзале 11 часов устраняли утечку опасного вещества

На железнодорожном вокзале Челябинска в вагоне грузового поезда 11 часов сочился растворитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 15 декабря.

По информации управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, около 14:00 со станции «Челябинск – Главный» поступило сообщение об обнаружении течи в емкости, находящейся в крытом вагоне. На место выезхали пожарный поезд ЮУЖД, сотрудники АСФ «Экоспас», полиции и МЧС – всего 21 человек. Вагон перевели на станцию «Челябинск – Грузовой». К 1:16 16 января поврежденные емкости сняли с поезда и отправили на склад.

Угрозы жизни и здоровью жителей города нет, превышение ПДК вредных веществ не выявлено, заверили в мэрии Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.19

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