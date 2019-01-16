Челябинка проведет больше 12 лет за решеткой за торговлю наркотиками

Жительница Челябинска осуждена на 12,5 лет за сбыт наркотических средств.
Как сообщили РИА «Новый День», Калининский районный суд Челябинска признал 29-летнюю местную жительницу виновной в покушение на незаконный сбыт и сбыте наркотических средств в составе организованной группы, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном и крупном размерах, а также склонении к употреблению наркотиков, совершенном организованной группой.
«В суде установлено, что обвиняемая в период с апреля 2015 по март 2017 года, действуя в составе организованной группы, через сеть Интернет находила наркопотребителей, которым сбывала наркотические средства путем размещения «закладок», – рассказали в надзорном ведомстве.
В марте 2017 года женщину задержала полиция. В ходе личного осмотра у нее нашли более 150 граммов вещества, содержащего метилэфедрон. При обыске дома у челябинки изъяли также около 60 граммов вещества, в состав которых входит производное метилового эфира и бутановой кислоты.
Кроме того, следователи также выяснили, что наркодилерша «подсадила» на наркотики ранее незнакомого ей человека.
Суд приговорил челябинку к12 годам 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.01.19
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