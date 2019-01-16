В южноуральском СИЗО женщин и подростков оставили без холодильников

В Челябинской области прокуратура через суд заставляет руководство СИЗО выполнить приказ Минюста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, региональной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняты меры по защите прав женщин и несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН РФ по Челябинской области.

«Приказом Минюста России от 31.05.2018 № 96 внесены изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, согласно которым камеры следственных изоляторов, предназначенные для содержания женщин и несовершеннолетних, в обязательном порядке должны быть оборудованы холодильниками», – напомнили в надзорном ведомстве.

Однако, несмотря на вступление в силу указанных изменений в июле 2018 года, а также принятые прокуратурой меры прокурорского реагирования, до настоящего времени администрацией ФКУ СИЗО-4 оборудование камер, предназначенных для содержания женщин и несовершеннолетних, холодильниками не обеспечено, выявленные нарушения не устранены.

В связи с этим, прокурор обратился в Златоустовский городской суд с требованиями обязать администрацию исправительного учреждения устранить нарушение прав содержащихся под стражей лиц на надлежащее материально-бытовое обеспечение и оборудовать камеры, предназначенные для содержания вышеуказанной категории лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Результаты рассмотрения иска поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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