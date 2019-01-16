В Челябинске «скорая» сбила горожанку на «зебре»

Челябинка не поверила включенным спецсигналам реанимобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 января, на северо-западе Челябинска.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Челябинска, около 10:50 у дома №249 по проспекту Победы машина реанимационной бригады сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, мужчина везла пациента. У автомобиля были включены сирена и специальные световые сигналы. В итоге челябинку-пешехода госпитализировали на машине скорой медицинской помощи. Пациента отправили в больницу на другом спецавтомобиле.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.19

Набиуллина пошла против Путина? СовФед намерен разобраться с повышением ключевой ставки и подорожанием ипотеки. / В южноуральском СИЗО женщин и подростков оставили без холодильников. / Рейсы Челябинск – Екатеринбург пропали из расписания уральских аэропортов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»