Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области подскочила в два с лишним раза

Врачи зафиксировали на Южном Урале скачок заболеваемости ОРВИ после новогодних каникул.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе сохраняется неэпидемической.

За 2 неделю 2019 года (с 7 по 13 января) зарегистрировано 18 тысяч 850 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 57,2 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели в 2,3 раза, однако ниже уровня допраздничной недели на 21,2%. После новогодних каникул отмечается традиционный рост заболеваемости ОРВИ по всем возрастным группам во всех муниципальных образованиях области. Но уровень заболеваемости сохраняется ниже порогового на 7,7% по всем возрастным группам.

В областном центре за 2 неделю зарегистрировано 7 тысяч 932 случая ОРВИ, показатель составил 65,97 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели в 1,5 раза и ниже уровня эпидпорога на 14%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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