Челябинск оказался единственным городом России, где экология ежегодно ухудшается

Челябинск оказался самым грязным городом России и единственным, где экология, по оценке жителей, с каждым годом становится хуже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интернет-сервис SuperJob провел опрос жителей крупных городов (с населением свыше 500 тысяч человек), как они оценивают экологическую обстановку в своей местности.

Наиболее высоко ситуацию оценивают жители Тюмени: 39% респондентов назвали ее хорошей, 44% – нормальной. Экология Краснодара заслужила 20% хороших оценок, каждый второй охарактеризовал экологическую ситуацию в городе как нормальную. Казань продемонстрировала лучший результат среди городов-миллионников: 18% ее жителей считают экологию города хорошей, 54% оставили нейтральные отзывы.

Томск и Набережные Челны разделяет более 2000 км, но оценки экологической обстановки в этих городах полностью совпали: по 17% жителей считают экологию хорошей, по 45% – нормальной.

10% и более хороших оценок заслужила экологическая обстановка в Барнауле, Новосибирске, Владивостоке, Уфе, Пензе, Хабаровске, Екатеринбурге, Ижевске, Ярославле, Перми, при этом более 40% жителей этих городов назвали экологию нормальной.

В Воронеже, Самаре, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Махачкале, Оренбурге, Кирове, Нижнем Новгороде на «хорошо» и «нормально» экологию оценили не менее 50% опрошенных. 7% москвичей назвали экологию столицы хорошей, 42% – нормальной. Санкт-Петербург немного проигрывает Первопрестольной: 6% оценок «хорошо» и 41% – «нормально».

Самыми загрязненными городами России по оценкам их жителей стали Красноярск (71% плохих оценок за экологию), Новокузнецк (73%) и Челябинск (79%).

«Интересно, как изменилась оценка экологической ситуации в крупнейших городах России за 8 лет. Наиболее значительный прирост оценок «хорошо» и «нормально» продемонстрировала Москва: в столице число неотрицательных отзывов выросло почти в 2,5 раза. Более чем в 2 раза увеличилось количество самарцев, оценивающих экологию города как хорошую и нормальную. В Казани, Екатеринбурге, Воронеже и Нижнем Новгороде число положительных и нейтральных отметок увеличилось более чем в 1,5 раза.

Регресс демонстрирует лишь Челябинск: хороших оценок за экологию у города всегда было крайне мало (2% – 3%), но в этом году чугунная столица России потеряла и часть нейтральных оценок (по 19% в 2011 и 2014 гг. и 14% сегодня)», – отмечают аналитики SuperJob.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.01.19

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