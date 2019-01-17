Коктейль «Южный Урал»: темное прошлое плюс светлое будущее равно серое настоящее

17 января 1934 года ВЦИК СССР принял решение о разделении Уральской области на две самостоятельных – Челябинскую и Свердловскую. Так что сегодня нашей области исполняется 85 лет. Каких-то особых торжеств и массовых гуляний по этому поводу не предусмотрено. Возможно, потому, что даже чиновники не могут найти поводов для радости. О настроениях «юбиляров» размышляет историк Екатерина Истрицкая:

«85 лет родного – для первого (моего) поколения нашей семьи – Южного Урала я встречаю в смятении. И это притом, что выпить «есть на что». Так что даже не представляю настроение земляков, которым элементарно не на что есть…

Да смотрю, и у власти тост за здравие региона смахивает на эпитафию или ожидание Апокалипсиса. Дословная цитата нынешнего нашего губернатора: «в ближайший год … все наши пять ключевых приоритетов направлены на одно – чтобы жители Челябинской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни в самое ближайшее время. Все челябинцы и жители области много для этого работали в прошедшие годы, многим жертвовали ради будущего. И вот это будущее наступает…»

Поскольку чуть не еженедельно у нас наступает НМУ, ежеквартально растут цены, торговля ежедневно скукоживается как шагреневая кожа, люди в подавленном состоянии не знают, как прожить на триста баксов «средне региональной» зарплаты и перманентно боятся потерять работу, а мантры про то, что скоро – к саммитам и гостям – «здесь будет город-сад» воспринимают как белый шум, то корявенькая констатация Борис Саныча выглядит как зловещее предзнаменование.

Мы то ведь надеялись, что еще можно протянуть по Жванецкому: «Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее». Ан нет. Будущее наступает еще более неприглядное, чем прошлое, когда регион, по сути, превратили в огромную заводскую Проходную с интеллектуальными вкраплениями оборонных КБ и НИИ. Это если отсчитывать от глубокого советского года рождения Челябинской области – 1934-го. Да и более ранняя история городов-заводов, что вошли в область, – мрачновата, хотя и не такая голодная, как у многих других территорий.

Наше же поколение – старших и младших сверстников Дубровского – появилось на свет без шанса на судьбу (как ее понимали – в узком личном варианте во всем цивилизованном мире в те самые «холодновоенные» 60-е) в скатывающемся в застой государстве, да еще и в очень некрасивых городах. Точнее, тоже в заводах, хоть и не тех, что дымили «до исторического материализма» (а иногда, как в Златоусте и «тех»).

Когда мы были юны, а некоторые и «зрело молоды», подул ветер перемен, но жизнь нашего региона он, скорее, задул. Заводы и оборонка провисли и не обрели второго дыхания (за единичными исключениями). Новые техногенные, просветительские и культурные кластеры соответствующего уровня не появились, мошеннические отвалились. Регион стал еще более бесперспективной провинцией, нежели был при СССР.

Это правда: люди у нас живут хорошие, многие даже весьма квалифицированные в своих областях, и тянут свою профессиональную лямку пожизненно. Им вот это «наступает» от Дубровского – жуткий депрессивный триллер. Особенно на фоне запущенных городов – в плане инфраструктуры и отсутствия внятных перспектив. Отмечать в такой ситуации юбилей области нет ни настроения, ни интенции. Ведь отмечаем мы День рождения здесь и сейчас. А вся наша жизнь похожа на серые будни не в молодеющих, динамично развивающихся территориях (каковыми должны становиться с возрастом города и села, как справедливо заметил один из экспертов РИА «Новый День»), а в дешевом Доме для престарелых.

В этом, разумеется, виноваты не только нынешние руководители ЧО. А все карьеристы, что плевали из года в год на избравших их – живых, между прочим, людей. Но и нынешние власти тоже «ручку приложили». Это уж не говоря о мохнатой, придавивший все регионы, «руке Москвы».

Можно, конечно, вспоминать о многом хорошем, что сделали для страны южноуральцы – в годы войны или «космические» 60-е. Но светлое прошлое особенно хорошо воспринимается на сытый желудок и когда «планов громадье». Когда сегодняшние достижения круче вчерашних. Когда будущее подгоняешь, а не боишься его.

Когда отметив 85, мечтаешь дожить до 86-ти.

Мечтают ли об этом южноуральцы в юбилейном 2019-м? Вряд ли. Они, скорее, мечтают сбежать от этой экологической и экономической обреченности. Или хотя бы вытолкнуть из нашей родной «Ямы» детей и внуков. Родину нужно любить. Но… не получается, когда она, извините, не дает ни шанса на взаимность.

Иногда, то ли от безысходности, то ли от злости, что мы живет в таком неприглядном, застрявшем в унылом прошлом регионе, хочется «обыкновенного чуда» – обновленного современного красивого и «умного» во всех смыслах урбанизма. Империалистов с человеческим лицом и ориентацией на социальную адекватность. Молчаливых незаметных и суперэффективных правителей. Чистых дорог. Счастливых земляков.

Видов как в Париже. Экологии как на Тенерифе.

Но, как говорит все тот же Жванецкий: «Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно». Боюсь, это именно челябинский случай. Впрочем, надежда на чудо или счастливую перемену участи все еще остается. В ближайшие 85 лет».

Челябинск, Екатерина Истрицкая

Челябинск. Другие новости 16.01.19

Челябинск оказался единственным городом России, где экология ежегодно ухудшается. / Хозяйка челябинского ресторана рассказала о беременности 13-летней сироты. / Не хочешь – заставим: в России ужесточат правила обращения с бытовыми газовыми плитами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»