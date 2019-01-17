Школ стало меньше, а приходов больше: Челябинской области исполнилось 85 лет

Челябинской области исполнилось 85 лет. 17 января 1934 года ВЦИК СССР принял решение о разделении Уральской области на две самостоятельных – Челябинскую и Свердловскую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», административное формирование территории области началось в восемнадцатом веке. В сентябре 1736 года на правом берегу реки Миасс полковником Тевкелевым была заложена Челябинская крепость, которая через 8 лет была официально признана центром Исетской провинции, в 1796 эта территория вошла в состав Оренбургской губернии. В 1919 году была создана Челябинская губерния, правда без Златоустовского уезда, который присоединили в 1923 году. А уже на следующий год Челябинская губерния была ликвидирована, и на ее территории созданы Челябинский, Златоустовский, Троицкий, Верхнеуральский округа, входящие в состав Уральской области.

В современных границах Челябинская область существует с 6 февраля 1943 года. Общая площадь составляет 87,9 тысяч квадратных километров. В состав области входят более 319 муниципальных образований, в том числе 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских и 242 сельских поселения.

Население области за последние 5 лет сократилось более чем на 100 тысяч человек – с 3 миллионов 600 тысяч в 2013-м до 3 млн 493 тысяч в 2018-м. Число культурно-досуговых учреждений за 5 лет сократилось с 841 до 812, количество спортивных сооружений выросло с 7 тысяч до 7,5 тысяч.

Численность больничных организаций, по данным Челябинскстата, в 2000 году составляла 252, в 2017 – 138. Число больничных коек за это время сократилось на 40%.

В 2005 году в Челябинской области работали 1 тысяча 319 общеобразовательных школ, в 2013-м – 876, в 2017-м – 815.

В конце 90-х годов ХХ века в регионе насчитывалось около 50 православных приходов, сегодня – более 250.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 17.01.19

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