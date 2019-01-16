Хозяйка челябинского ресторана рассказала о беременности 13-летней сироты

Полиция проверяет информацию о беременности 13-летней воспитанницы детского дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о беременной воспитаннице детского дома больше суток висела на странице в соцсетях владелицы одного из рестораной Челябинска. Однако сегодня пост был удален.

Если верить автору поста, 13-летняя девочка сделала аборт, и теперь нуждается в поддержке. Шефство над девушкой взяла, якобы, знакомая хозяйки ресторана. В удаленном посте челябинка просила помочь в помощи зимней одежды и обуви для девочки, которой в ночь на 16 января сделали экстренный аборт.

Полиция начала проверку информацию, но не исключает, что это фэйк.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.01.19

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