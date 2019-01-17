Челябинец обокрал две квартиры, пока ждал авто

Житель Челябинска походя обнес две квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску поступило сообщение о том, что в ночь на 13 января неизвестный проник в две квартиры, расположенные в многоквартирном доме в одном из поселков города. Злоумышленник похитил имущество, причинив ущерб в первой квартире на 214 тысяч рублей, во второй – 82 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении краж. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 42-летний житель Челябинска, освободившийся из мест лишения свободы в 2018 году. Мужчина рассказал, что был в Копейске в гостях у знакомой, ночью во время ссоры решил уехать домой. Пока он ждал авто, в голову ему пришла идея обокрасть квартиры. Недолго думая, он залев в окно сначала одной квартиры, затем – другой. Похищенное имущество спрятал недалеко от дома в снегу. Позднее часть украденного увез в Челябинск и продал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.19

Коктейль «Южный Урал»: темное прошлое плюс светлое будущее равно серое настоящее. / ММК заявил о готовности принять участие в расселении обрушившегося дома. / 17 января ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»