Несчастливая находка: легкие деньги обернулись для челябинки колонией

Жительница Челябинска отправлена в колонию за хищение чужого имущества в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 32-летнюю жительницу города виновной в краже в особо крупном размере.

Как выяснилось в суде, 3 июля прошлого года женщина, зайдя в аптеку, расположенную по улице Доватора в Советском районе Челябинска, увидела на прилавке у кассы случайно оставленную покупателем кожаную папку. Подождав, когда из помещения аптеки выйдут другие покупатели, горожанка расплатилась с аптекарем за покупку, взяла чужую папку с прилавка и вышла из аптеки.

Дома, открыв вместе с сожителем находку, челябинка обнаружила в ней 1 миллион 340 тысяч рублей и большое количество документов на имя хозяина папки. Впоследствии выяснилось, что мужчина выручил крупную сумму денег, продав автомобиль «Лексус». На обратной дороге он заехал в аптеку за лекарствами. Там он и оставил папку с деньгами.

Но возвращать находку женщина не стала: папку и документы она выбросила, а все деньги потратила. 3 декабря ее задержали сотрудники полиции, выйдя на челябинку по записи камеры видеонаблюдения, установленной в помещении аптеки.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя по вопросу квалификации и меры наказания и с учетом смягчающих наказание обстоятельств (признание вины и наличие на иждивении малолетнего ребенка) назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены в полном объеме», – рассказали в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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