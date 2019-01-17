Челябинская область стала одним из лидеров по падению зарплат

Почти 40% жителей Челябинской области пожаловались на снижение заработной платы в минувшем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году зарплата выросла у 13% жителей Челябинской области, а у 39%, наоборот, сократилась (по этому параметру регион занял второе место в стране после Нижегородской области) – таковы данные опроса соискателей, который провела компания HeadHunter. Также эксперты выяснили, какие изменения в зарплатах ожидаются в 2019 году.

Более половины соискателей, зарплата которых в прошлом году снизилась, заявили, что их доход упал как минимум на 15%. А вот увеличение составило не более 10%, при этом, чем выше позиция, тем ощутимее росла зарплата.

«Интересно, что сокращение заработной платы чаще всего – в 76% случаев – происходило за счет урезания премиальной части, а вот рост – за счет увеличения оклада, так ответили 46% опрошенных. Кстати, премии в Челябинской области получают чаще, чем в других регионах – 65% южноуральцев рассказали, что это регулярная практика на их текущем месте работы», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Наиболее ощутимым рост зарплат в 2018 году стал для сотрудников компаний из сфер медицины и фармацевтики, СМИ и рекламы, а также для работников нефтегазового сектора. Падение доходов сильнее других ощутили в розничной торговле, в образовательных учреждениях и в сфере услуг для населения. Динамика зависит и от возраста сотрудников: так, о росте зарплат чаще всего говорили респонденты 18-24 лет, а о падении – 55 лет и старше. То же можно сказать и о должностях: в 2018 году начинающим специалистам зарплату чаще поднимали, а вот топ-менеджерам – чаще сокращали.

8% челябинцев рассказали, что им пообещали повысить зарплату в 2019 году, еще столько же ожидают снижения. Возможное падение зарплат чаще всего объясняют сложным положением в компании и низким уровнем продаж. Также 18% опрошенных сообщили, что в их компании планируется сокращение штата, впрочем, столько же жителей региона говорят, что руководство намерено штат расширить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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