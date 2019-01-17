На Урале отправили под арест газовиков

В Аше заключили под стражу двух газовиков.

Ашинской городской прокуратурой поддержано перед судом ходатайство следователя СО ОМВД России по Ашинскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан, проживающих за пределами Челябинской области и обвиняющихся в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч.2 п.п. «а», и «в» УК РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, днем мужчины,

находившиеся в служебной командировке в Уфе, где работали на ИП и устанавливали газовое оборудование, в свободное от основной работы время, приехали в Ашу, где начали предлагать свои услуги гражданам.

Днем 12 января они навязали пожилой горожанке установку газоанализатора, заявив, что реальная цена оборудования вместе работой составляет 15 тысяч рублей, но для пенсионерки они сделают солидную скидку и возьмут в сего 6 тысяч.

Воспользовавшись престарелым возрастом хозяйки и отсутствием внимания, газовики украли у старушки 46 тысяч 500 рублей. После этого «великодушно» отказались от оплаты произведенных работ и удалились.

В тот же день по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.

Мужчин задержали за пределами Ашинского района.

Суд согласился с ходатайством следователя, поддержанного прокурором, и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Аша, Павел Зварзин

Аша. Другие новости 17.01.19

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