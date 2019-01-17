Энергетики закрывают привычные для южноуральцев офисы работы с потребителями

«Челябэнерго» меняет адреса энергосбытовых офисов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «МРСК Урала» – Челябэнерго», с 21 января 2019 года все 54 энергосбытовых офиса филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на всей территории Челябинской области сменят свое местоположение.

Специалисты энергокомпании будут вести прием населения и юридических лиц по новым адресам. Прием потребителей по вопросам начисления и расчетов с ОАО «МРСК Урала» по старым адресам больше осуществляться не будет.

Главная причина в том, что расположенные по прежним адресам офисы очного приема граждан находятся в собственности находящегося в стадии банкротства ПАО «Челябэнергосбыт», объяснили в энергокомпании. «МРСК Урала», получив функции гарантирующего поставщика, их арендовала, но выстроить рабочее взаимодействие с собственником помещений не смогла.

В связи с этим «МРСК Урала» приняла решение исключить из звена коммуникаций с жителями региона прежнюю компанию. Новые адреса можно узнать на официальном сайте ОАО «МРСК Урала» или по федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.01.19

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