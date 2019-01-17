Почти 37 тысяч девятиклассников Южного Урала готовятся сдать итоговое собеседование по русскому языку

До итогового собеседования по русскому языку осталось меньше месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, 13 февраля для всех учащихся 9-х классов Южного Урала пройдет итоговое собеседование по русскому языку. На данный момент продолжается регистрация заявлений на участие в итоговом собеседовании, которая завершится 30 января. По предварительным данным, в собеседовании примут участие почти 37 тысяч южноуральских школьников.

«Итоговое собеседование по русскому языку было введено в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. В прошлом году данная оценочная процедура прошла апробацию. В Челябинской области в ней приняли участие свыше 30 тысяч обучающихся 9-х классов. Начиная с этого года, итоговое собеседование проводится обязательно для всех девятиклассников и является условием допуска к государственной итоговой аттестации в 9-х классах», – отметила начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

В ходе итогового собеседования школьникам будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух; пересказ с привлечением дополнительной информации; монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут (включая время на подготовку). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

Результатом итогового собеседования по русскому языку может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.

С демоверсией итогового собеседования по русскому языку можно ознакомиться на сайте федерального института педагогических измерений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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