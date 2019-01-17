В Увильдах нашли рыбу с неприятной начинкой

Рыбаки призывают южноуральцев внимательнее выбирать рыбу на рынках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тревогу забил известный рыбак, сотрудник одного из предприятий Кыштыма после недавней рыбалки на берегу Увильдов.

«Недавно поймал 14 штук рипуса. В девяти из них обнаружил червей, – цитирует южноуральца «Кыштымский рабочий». – И я не один, кто столкнулся с такими «находками». Завтра поеду специально ещё раз на Увильды за рипусом. Дома почищу и если обнаружу червей, отнесу в Роспотребнадзор. Вдруг это описторхоз».

Описторхоз – заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями. Заражению подвержены человек и рыбоядные животные. Характеризуется поражением протоков печени, желчного пузыря и протоков поджелудочной железы. При этом, по словам рыбака, поразившие выловленного им рипуса выживают даже при низких температурах. Во всяком случае, пребывание рыбы в морозильной камере не убило их.

Южноуралец призывает земляков быть внимательными. Ведь напичканную паразитами рыбу могут продавать на рынках Кыштыма. Поэтому, прежде чем начать готовить, рыбу необходимо тщательно проверить, чтобы удостовериться, что в ее внутренностях нет неприятной и опасной начинки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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