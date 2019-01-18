В Челябинской области стали чаще гибнуть на пожарах и в ДТП

В 2018 году выросло число южноуральцев, погибших на пожарах и в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году число южноуральцев, погибших на пожарах, выросло на 6 человек. Жертв ДТП стало на 39 человек больше. Об этом сообщил заместитель главы региона Олег Климов.

При этом в 2018 году на пожарах погибли 7 детей, в результате автомобильных аварий ушли из жизни 13 юных южноуральцев.

Чиновник также отметил прирост гибели в результате ДТП: в целом по региону показатель вырос на 10,5%, а непосредственно в Челябинске рост составил более 40%.

Тенденция выглядит еще более тревожно, если учесть общее сокращение числа пожаров и ДТП в регионе. Так, число автомобильных аварий в области сократилось на 8%, а погибло в результате ДТП на 10,5% больше.

Количество пожаров также сократилось – на 4,6%. При этом, например, в Челябинске и Карталах, по словам руководителя ГУ МЧС по Челябинской области Юрия Буренко, выросли и число пожаров, и число погибших в огне.

Вряд ли стоит ожидать позитивной динамики и в наступившем 2019 году. Дело в том, что с 1 января нынешнего года изменилась методика подсчета. В итоге, если ранее возгорание, не повлекшее повреждения имущества, считалось не пожаром, а загоранием, то теперь эти ЧП также будут относиться к категории «пожар». Что касается погибших в результате пожара, то теперь к таковым будут относить не только потерявших жизнь непосредственно во время пожара, но и умерших от последствий пожара в течение последующих 30 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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