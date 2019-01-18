В Челябинской области пьяный водитель напал на пытавшихся ему помочь полицейских

В Челябинской области пьяный виновник ДТП набросился на инспектора ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Карталинский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» увидели, что одна машина находится на проезжей части, а вторая – в кювете.

«Предполагая, что водителю и, возможно, пассажирам требуется помощь, сотрудники полиции поспешили к автомашине. Водитель имел характерные признаки опьянения, был агрессивен и в ответ на законные требования сотрудника полиции предъявить документы, внезапно нанес удар инспектору ДПС стеклянной бутылкой», – рассказали в силовом ведомстве. Полицейские обезвредили мужчину и доставили в межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский».

Сотрудниками полиции установлено, что 33-летний подозреваемый является жителем Челябинска, неоднократно судим, в том числе за преступление, связанное с применением насилия в отношении представителя власти.

Водитель привлечен к административной ответственности за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, а также невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За совершение указанных правонарушений предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Кроме того, следственным отделом СКР по городу Карталы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти), санкция которой – наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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